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القوات الأوكرانية تنسحب من مواقع على محور كوبيانسك تاركة جرحاها لمصيرهم

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القوات الأوكرانية تنسحب من مواقع على محور كوبيانسك تاركة جرحاها لمصيرهم
Globallookpress MOD Russia
دبابة أوكرانية مدمرة-صورة أرشيفية
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أكد جندي روسي يقاتل على محور مقاطعة خاركوف أن القوات الأوكرانية تخلت عن جرحاها في مستشفى ميداني بعد انسحابها من مواقع في محيط مدينة كوبيانسك.

وقال الجندي الروسي: "كان هناك جنود في المستشفى الميداني للعدو، حيث تلقوا المساعدة، ثم انسحبت القوات الأوكرانية من هذه المواقع. لكن الجرحى تركوا هناك. وكان علينا إجلاؤهم".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الوحدات الروسية حسنت وضعها على الخط الأمامي على محور كوبيانسك، وصدت 6 هجمات للعدو الذي وصلت خسائره هناك إلى نحو 150 جنديا.

وكشفت تقارير إعلامية أن قوات كييف تعيش ظروفا صعبة على الجبهة، فبالإضافة إلى سوء الظروف الطبيعية والمناخية، تشتكي قوات كييف من نقص حاد في الذخيرة ما يدفعها إلى "التقنين فيها".

المصدر: نوفوستي

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