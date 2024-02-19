هنغاريا: لن نعرقل الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن بلاده لن تمنع الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، بعد أن تمكنت في مرحلة الإعداد من إزالة كافة النقاط التي تتعارض مع مصالحها.

وأوضح سيارتو في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أنه "فيما يتعلق بالحزمة الثالثة عشرة المحتملة من العقوبات، يمكن القول إنه خلال الإعداد تمكنا من إزالة كل تلك الأجزاء التي من شأنها أن تضر بالمصالح الهنغارية، لذلك، في هذا الوضع ليس هناك جدوى من استخدام حق النقض".

وانتقد وزير الخارجية الهنغاري سياسة العقوبات الأوروبية، قائلا: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارا سيئا، ليس فقط فيما يتعلق بالحزمة الثالثة عشرة، ولكن أيضا بالحزمة التي سبقتها".

ووفقا له، فإن حزم العقوبات أضرت بأوروبا أكثر بكثير مما أضرت بالاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن الطاقة الروسية تستمر في التدفق إلى أوروبا، ولكن عبر دول ثالثة وبسعر أعلى بكثير.

المصدر: نوفوستي