قال بالاج أوربان مستشار رئيس وزراء هنغاريا، إن اقتصاد بلاده تعرض لتهديد مباشر من أعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال أحاديث خاصة لرفضها الموافقة على المساعدة المالية لأوكرانيا.

وأضاف المستشار في مقابلة مع موقع Express: "عندما تحدث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان عبر الهاتف، أخبروه صراحة بهذا التهديد".

إقرأ المزيد

وأشار الموقع إلى مقالة نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز مؤخرا، تحدث فيها عن تسرب وثيقة تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يبتز هنغاريا، لكن ممثلي بروكسل نفوا هذه المعلومات.

ونوه المستشار بأن مثل هذه التصرفات من قبل زعماء دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعتبر في الواقع بمثابة "اغتصاب سياسي".

وعلى الرغم من موافقة بودابست في نهاية المطاف على تقديم المساعدة لكييف، ذكر مستشار رئيس وزراء هنغاريا أن التمويل تم مع مراعاة متطلبات الجانب الهنغاري، أي أنه لم يخرج عن نطاق السيطرة.

وقال: "لقد حققنا الانتصار في هذا المجال. الآن أصبح هناك آلية تحكم. بهذه الطريقة سنحصل على معلومات حول ما يحدث مع الأموال، وسنكون قادرين على التحدث عنها كل عام".

من المعروف، أن هنغاريا منعت في اجتماع في بروكسل بشأن أوكرانيا، انعقد في الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر، تخصيص 50 مليار يورو لنظام كييف.

وفي الشهر نفسه، اقترح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن يمتنع الاتحاد الأوروبي عن تقديم المساعدات لأوكرانيا من أجل حل الأزمة. في السنوات الخمس المقبلة، وأشار إلى أن تلك المليارات الخمسين التي يعتزم الاتحاد تحويلها إلى كييف غير موجودة ببساطة.

المصدر: إزفيستيا