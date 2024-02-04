هنغاريا تعرب عن موقفها من الصراع في أوكرانيا وتؤكد ضرورة بدء مفاوضات

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن بلاده أعربت بوضوح عن موقفها لروسيا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، ودانت استمرار الأعمال القتالية ودعت إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات.

وقال وزير الخارجية الهنغاري في مقابلة مع قناة "VRT" التلفزيونية بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "لقد بينت دائما موقفي بوضوح للجميع، وتحدثت بوضوح مع (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف والشركاء الروس حول ذلك"، قائلا إننا "ندين الحرب، الحرب سيئة بالنسبة لنا، بالنسبة للأوكرانيين، بالنسبة لأوروبا، ونريد أن تتوقف الحرب".

وأشار سيارتو إلى أن "من السهل اتخاذ موقف داعم لأوكرانيا وأنت جالس في بروكسل أو واشنطن".

وأضاف: "حاول أن تفعل ذلك في موسكو. لقد شاركت في أسبوع الطاقة الروسي هناك، وكان حوالي ألف شخص حاضرين في القاعة. جلست بجانب نائب رئيس الوزراء الروسي ورؤساء أكبر شركات الطاقة الروسية، وقد أعربت علنا عن إدانتنا للحرب، ودعوت إلى وقفها".

وردا على سؤال حول: كيف يمكن لأوكرانيا التفاوض إذا كان جزء كبير من أراضيها تحت سيطرة القوات الروسية، قال سيارتو: "نحن ندافع عن سلامة أراضي وسيادة أوكرانيا. لا يمكن أن يكون هناك شك في أنه يجب احترام سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها كما احترام سلامة وسيادة جميع الدول الأخرى".

وأكد أن "السؤال الآن هو حول كيفية وقف الخسائر في الأرواح".

وأوضح سيارتو أن الأمر الأساسي هو تحقيق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ومن ثم البدء في المفاوضات التي يمكن خلالها التوصل إلى شروط تحقيق السلام.

المصدر: تاس