هنغاريا تعتبر محاولات الاتحاد فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تافهة

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن محاولات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تبدو ببساطة تافهة، مؤكدا فشل العقوبات السابقة التي تم فرضها.

وأشار وزير الخارجية الهنغاري بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم الآن بإعداد الحزمة التالية، الثالثة عشرة، من العقوبات ضد روسيا، لكن هذا ليس بالأمر السهل، لأن القيود قد طالت بالفعل جميع قطاعات الصناعة والمالية الروسية تقريبا.

ووفقا له، "يجب بذل جهد جدي للغاية للعثور على منظمات أو صناعات أو أفراد غير مدرجين في قائمة العقوبات أو لم يتم إدراج عائلاتهم في قائمة العقوبات".

وقال سيارتو في اجتماع مع الصحفيين بثته قناة M1 TV: "أعتقد أن هذه الجهود تجعل سياسة العقوبات، التي فشلت بالفعل، تافهة ببساطة، لأنهم هنا يريدون بوضوح وضع حزمة استعراضية".

وأضاف الوزير "لقد حان الوقت لكي يدركوا أن سياسة العقوبات قد فشلت تماما وأنه لا ينبغي أن يبدو الاتحاد الأوروبي في وضعيه تافهة أكثر من اللازم".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

وبحسب الوكالة، فإن القيود، التي من المقرر اعتمادها بحلول 24 فبراير، تمت مناقشتها في 17 يناير في اجتماع لسفراء دول المجموعة.

المصدر: تاس