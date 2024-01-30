بودابست: الطريق إلى لقاء أوربان وزيلينسكي طويلة وتتطلب الكثير من العمل

أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، أن عقد اجتماع بين رئيس الوزراء فيكتور أوربان والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتطلب الكثير من العمل، مشيرا إلى أن الطريق لا تزال طويلة.

وقال سيراتو ذلك في لقاء مع الصحفيين بعد المناقشات التي أجراها مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني الذي وصل في زيارة إلى العاصمة بودابست.

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وردا على سؤال حول احتمالات عقد اجتماع بين زعيمي المجر وأوكرانيا، قال سيارتو: "ستكون القمة ذات معنى في حال تمكنت من تفعيل التعاون بين البلدين في حقبة جديدة وفي مقاييس وأبعاد جديدة.

وقال: "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به مع زملائنا الأوكرانيين لتحقيق ذلك. هناك طريق طويل لنقطعه للوصول إلى لقاء على مستوى القمة، ولكننا مستعدون للقيام بذلك سوية".

قبل يومين، قال السياسي الهنغاري لازلو توروكاي المعروف بتصريحاته اليمينية المتطرفة، إنه في حال سقطت أوكرانيا فيجب على هنغاريا المطالبة بمنطقة ما وراء الكربات (ترانسكارباتيا).

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السياسي قوله أنه "إذا أسفر النزاع الحالي عن اندثار أوكرانيا كدولة، فسيطالب حزبنا (وطننا) بأن تستعيد هنغاريا منطقة ترانسكارباتيا".

المصدر: نوفوستي + mk