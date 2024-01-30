أوربان يكشف اسم الشخص القادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في مقابلة مع مجلة Le Point الفرنسية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هو السياسي الوحيد القادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف أوربان: "لو كان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في فبراير 2022، لما اندلعت الحرب في أوروبا".

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وأعرب رئيس حكومة هنغاريا عن اعتقاده، أنه لا يوجد زعيم آخر في الولايات المتحدة يمكنه الضغط على أوكرانيا وإنهاء الصراع الدائر هناك.

وفي وقت سابق، دعا فلاديمير زيلينسكي، ترامب للحضور إلى كييف، قائلا إنه يشعر بالخوف من كلمات الرئيس الأمريكي السابق بشأن حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا في 24 ساعة فقط.

وقبل ذلك، تحدث زيلينسكي بوقاحة تجاه ترامب عندما قال عبارة "فكر ثم تكلم"، وذلك خلال تعليقه على كلام ترامب عن نهاية سريعة للصراع في حال إعادة انتخابه.

وأكد ترامب، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا بأغلبية ساحقة، في 16 يناير أنه على وفاق جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه سيحل الصراع في أوكرانيا بسرعة إذا تم انتخابه رئيسا.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على تصريحات ترامب، إلى أن هذه مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها بهذه البساطة.

المصدر: نوفوستي