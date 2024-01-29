موقع: المفاوضات حول مساعدات جديدة لأوكرانيا تزداد تعقيدا بسبب هنغاريا

قال موقع Euractiv، إن مفاوضات تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لنظام كييف بقيمة 50 مليار يورو باتت أكثر تعقيدا لأن هنغاريا "لا تظهر مرونة" في هذا المجال.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي للموقع شريطة عدم الكشف عن هويته: "المفاوضات أصبحت أكثر تعقيدا <...>، هنغاريا لا تظهر مرونة بشأن هذه القضية".

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ونقل الموقع عن دبلوماسيين أوروبيين أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى المادة 7 من معاهدة لعام 2007، والتي تسمح بحرمان أي دولة من حقوق التصويت فيما يتعلق بانتهاك القانون الأوروبي، وذلك لأن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، "ينتهك الواجب الأساسي" لأي عضو في الاتحاد الأوروبي - "التعاون الصادق".

وأشار الموقع إلى أن غالبية قادة الدول الأعضاء حاليا "ما زالوا يؤمنون بإمكانية" إلغاء هنغاريا لاستخدامها حق الفيتو ضد المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي انعقدت في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر، منع رئيس الوزراء الهنغاري إدخال تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، والتي نصت على تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا.

المصدر: تاس