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أوربان: إذا لم يقبل الاتحاد الأوروبي خطتنا لتمويل أوكرانيا سنضطر إلى وقف عملية المساعدات لكييف

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أوربان: إذا لم يقبل الاتحاد الأوروبي خطتنا لتمويل أوكرانيا سنضطر إلى وقف عملية المساعدات لكييف
Globallookpress
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه إذا لم يقبل الاتحاد الأوروبي خطة بلاده لتمويل أوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، فستضطر بودابست إلى وقف هذه العملية.

وقال أوربان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي روبرت فيكو إن بودابست تعرض تمويل أوكرانيا دون الإضرار بميزانية الاتحاد الأوروبي وبدون قرض مشترك. وللقيام بذلك، يجب إنشاء صندوق نقدي وحساب المبلغ الذي يجب أن تدفعه كل دولة لأوكرانيا.

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وأكد أن هنغاريا مستعدة لدفع حصتها من الميزانية الوطنية.

وأضاف "هذا هو اقتراح هنغاريا. إذا قبلته بروكسل، فإن الأوكرانيين سيحصلون على مساعدة خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يحدث ذلك، فللأسف، سنضطر إلى وقف هذه العملية".

في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل، استخدم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان حق النقض لمنع إدراج التعديلات في ميزانية الاتحاد للفترة 2024-2027، والتي تنص على توفير 50 ​​مليار يورو لأوكرانيا خلال هذه الفترة. وتقترح هنغاريا البحث عن مصادر من خارج الميزانية لمساعدة أوكرانيا أو الاقتصار بالحل على المدى القصير، على سبيل المثال لمدة سنة واحدة، ثم تحليل الوضع واتخاذ المزيد من القرارات.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق أن المفوضية تعد خطة بديلة لتقديم المساعدات المالية لأوكرانيا في حال فشل المفاوضات حول رصدها في الميزانية الأوروبية.

وكتبت صحيفة "فاينانشل تايمز" نقلا عن مصادرها أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية (بديلة) لمساعدة أوكرانيا بـ20 مليار يورو على حساب زيادة الدين العام، الأمر الذي سيسمح بالتغلب على حق الفيتو الذي يستخدمه أوربان.

المصدر: نوفوستي

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