أوربان: المفوضية الأوروبية تعد خطة بديلة لتمويل أوكرانيا

أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن المفوضية الأوروبية تعد خطة بديلة لتقديم المساعدات لأوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد.

إقرأ المزيد

وكتب أوربان في صفحته على منصة "إكس": "يسرني أن المفوضية الأوروبية تعد "خطة ب" قبل 1 فبراير القادم، تقضي بتقديم المساعدات المالية لأوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي. هذا قرار جدي... "الخطة ب" للمفوضية الأوروبية هي "الخطة أ" لهنغاريا".

It’s good to see that the @EU_Commission is preparing a plan B for the 1st of February, according to which financial support given to #Ukraine could be managed outside the EU-budget. This is a good decision! The Commission’s plan B is the Hungarian plan A! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 9, 2024

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق أن المفوضية تعد خطة بديلة لتقديم المساعدات المالية لأوكرانيا في حال فشل المفاوضات حول رصدها في الميزانية الأوروبية.

وكتبت صحيفة "فاينانشل تايمز" نقلا عن مصادرها أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية لمساعدة أوكرانيا بـ20 مليار يورو على حساب زيادة الدين العام، الأمر الذي سيسمح بالتغلب على حق الفيتو الذي يستخدمه فيكتور أوربان.

واستخدمت هنغاريا في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في ديسمبر الماضي حق الفيتو ضد زيادة ميزانية الاتحاد للأعوام 2024-2027، شملت 50 مليار يورو لكييف.

المصدر: نوفوستي