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أوربان: المفوضية الأوروبية تعد خطة بديلة لتمويل أوكرانيا

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أوربان: المفوضية الأوروبية تعد خطة بديلة لتمويل أوكرانيا
Sputnik
علم الاتحاد الأوروبي
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أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى أن المفوضية الأوروبية تعد خطة بديلة لتقديم المساعدات لأوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد.

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وكتب أوربان في صفحته على منصة "إكس": "يسرني أن المفوضية الأوروبية تعد "خطة ب" قبل 1 فبراير القادم، تقضي بتقديم المساعدات المالية لأوكرانيا خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي. هذا قرار جدي... "الخطة ب" للمفوضية الأوروبية هي "الخطة أ" لهنغاريا".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق أن المفوضية تعد خطة بديلة لتقديم المساعدات المالية لأوكرانيا في حال فشل المفاوضات حول رصدها في الميزانية الأوروبية.

وكتبت صحيفة "فاينانشل تايمز" نقلا عن مصادرها أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية لمساعدة أوكرانيا بـ20 مليار يورو على حساب زيادة الدين العام، الأمر الذي سيسمح بالتغلب على حق الفيتو الذي يستخدمه فيكتور أوربان.

واستخدمت هنغاريا في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في ديسمبر الماضي حق الفيتو ضد زيادة ميزانية الاتحاد للأعوام 2024-2027، شملت 50 مليار يورو لكييف.

المصدر: نوفوستي

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