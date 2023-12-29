ألمانيا تتوقع مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا حتى دون موافقة هنغاريا

أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية عن ثقة برلين بأن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على المضي قدما في تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا حتى في ظل استمرار الاعتراضات من هنغاريا.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس ردا على سؤال عن مصير مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف: "لقد قمنا مرة أخرى بتوسيع مساعداتنا الثنائية ونخطط لتقديم دعم عسكري بقيمة 8 مليارات يورو في العام المقبل. وسيواصل الاتحاد الأوروبي أيضا تقديم الدعم لأوكرانيا في أي حال".

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وأشار المتحدث إلى أن مسألة تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا نوقشت في قمة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، ولكن تعذر الاتفاق عليها بسبب موقف هنغاريا، مؤكدا أن برلين ستواصل "حملة نشيطة" من أجل تبني حزمة المساعدات هذه في بداية العام المقبل.

وأضاف: "كما قلت سابقا، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لأوكرانيا. وبطبيعة الحال، سيكون الاتحاد الأوروبي بصيغة الـ26 عضوا (أي بدون هنغاريا) قادرا على التحرك أيضا.. ومع ذلك، لا أريد أن أتحدث الآن عن كيفية تنظيم هذا الدعم. فهذا يتطلب أيضا مزيدا من المشاورات في بروكسل".

في قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل، استخدم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان حق النقض لمنع إدراج التعديلات في ميزانية الاتحاد للفترة 2024-2027، والتي تنص على توفير 50 ​​مليار يورو لأوكرانيا خلال هذه الفترة. وتقترح المجر البحث عن مصادر من خارج الميزانية لمساعدة أوكرانيا أو الاقتصار بالحل على المدى القصير، على سبيل المثال لمدة سنة واحدة، ثم تحليل الوضع واتخاذ المزيد من القرارات.

وفي وقت سابق تحدثت تقارير عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بالالتفاف على "فيتو أوربان" من خلال تقديم الدول الأعضاء ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمفوضية الأوروبية باقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو لكييف في أسواق رأس المال.

المصدر: وكالات