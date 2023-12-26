"فايننشال تايمز": الاتحاد الأوروبي يعد خطة مساعدة لأوكرانيا التفافاً على فيتو أوربان

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية لمساعدة أوكرانيا من خلال زيادة الديون، مما سيمكنه من تجاوز رفض رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان.

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وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن "الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد خطة احتياطية لمساعدة أوكرانيا بمبلغ يصل إلى 20 مليار يورو من خلال زيادة الديون، حتى يتحايل على اعتراضات الهنغاري فيكتور أوربان".

وأوضحت المصادر أن الخطة ستشمل تقديم الدول الأعضاء ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي، مما يسمح للمفوضية الأوروبية باقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو لكييف في أسواق رأس المال. ووفقا للمصادر، فإن الشروط الدقيقة لا تزال قيد المناقشة، وسيتم تحديد المبلغ النهائي بناء على احتياجات أوكرانيا.

وحسب الصحيفة، فإن هذا المخطط مشابه للآلية التي اعتمدت عام 2020، عندما قدمت المفوضية الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 100 مليار يورو لبرامج قصيرة الأجل لدعم التوظيف أثناء جائحة فيروس كورونا.

وشددت "فايننشال تايمز" على أن "بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، ستحتاج إلى موافقة برلمانية لتقديم ضمانات وطنية"، مشيرة إلى أن المصادر تأمل في استكمال العملية بحلول مارس المقبل.

وفي وقت سابق، أكد أوربان أن هنغاريا عطلت مرة أخرى حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تصريحات صحفية بعد القمة في بروكسل، إنه يتوقع أن يتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من الموافقة بالإجماع على المساعدة المالية لأوكرانيا في بداية عام 2024. ومن المقرر عقد القمة الاستثنائية القادمة للاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير.

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وتعرقل بودابست معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وحزمة أوسع تشمل 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى أربع سنوات، إضافة إلى نحو 50 مليار دولار من المساعدات المالية الكلية للفترة بين عامي 2024 و2027.

المصدر: "فايننشال تايمز"