بايدن يعلن إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية بسبب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأضاف باين في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "لقد فرضنا عقوبات، لكن ندرس إمكانية فرض عقوبات إضافية".

وفي معرض رده عن سؤال صحفي حول ما إذا كانت وفاة نافالني ستؤثر على احتمالات الموافقة في مجلس النواب بالكونغرس على مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا. رد بايدن قائلا: "آمل ذلك، لكنني لست متأكدا".

وفي وقت سابق اعترف بايدن بأن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات حول أسباب وفاة نافالني. ومع ذلك، ألقى بايدن اللوم فعليا على القيادة الروسية فيما حدث.

وتعليقا على ذلك دعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الماضي، الولايات المتحدة لإظهار ضبط النفس وانتظار نتائج الفحص الطبي حول وفاة نافالني.

هذا وقد أعلنت إدارة السجون الروسية وفاة المعارض أليكسي نافالني، يوم الجمعة الماضي، في السجن فور عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، وأن التحقيق في أسباب الوفاة لا يزال مستمرا.

المصدر: نوفوستي