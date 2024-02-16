دائرة السجون الفيدرالية الروسية تعلن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن

أعلنت دائرة السجون الفيدرالية الروسية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن بعد تعرضه لوعكة صحية والتحقيقات في الأسباب لا تزال جارية

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على وفاة نافالني: "تم الإبلاغ عن وفاة نافالني في موسكو.. وفق معلوماتنا لا توجد تفاصيل إضافية فيما يتعلق بوفاة نافالني ويجري التحقيق وفق السلطات المختصة في أسباب الوفاة وسيقوم الأطباء بالكشف عن أسباب الوفاة".

ونقلت مواقع إخبارية عن بيسكوف قوله "إنه تم إبلاغ الرئيس بوتين بالواقعة".

يتبع..