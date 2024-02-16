 
مباشر

دائرة السجون الفيدرالية الروسية تعلن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن

أخبار العالم

دائرة السجون الفيدرالية الروسية تعلن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzqy

أعلنت دائرة السجون الفيدرالية الروسية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن بعد تعرضه لوعكة صحية والتحقيقات في الأسباب لا تزال جارية

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على وفاة نافالني: "تم الإبلاغ عن وفاة نافالني في موسكو.. وفق معلوماتنا لا توجد تفاصيل إضافية فيما يتعلق بوفاة نافالني ويجري التحقيق وفق السلطات المختصة في أسباب الوفاة وسيقوم الأطباء بالكشف عن أسباب الوفاة".

ونقلت مواقع إخبارية عن بيسكوف قوله "إنه تم إبلاغ الرئيس بوتين بالواقعة".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا