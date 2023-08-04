محكمة موسكو تعاقب أليكسي نافالني بـ19 سنة سجنا

حكم قاضي محكمة مدينة موسكو، أندريه سوفوروف، على أليكسي نافالني، بـ19 عاما في سجن بنظام خاص، وذلك في قضية إنشاء مجتمع متطرف.

وجاء في الحكم: "يعاقب أ. أ. نافالني بالسجن لمدة 19 عاما في سجن بنظام خاص"، حيث يوضح حكم المحكمة أن "نافالني أدين بتهمة تكوين مجتمع متطرف والمشاركة فيه (الجزء 3 من المادة 282.1 من القانون الجنائي الروسي)، وكذلك تمويل الأنشطة المتطرفة، وتنظيم مجتمع متطرف، والدعوات العامة للأنشطة المتطرفة، وإشراك القصر في أنشطة خطرة بالنسبة لهم"، فيما طالب المدعي العام بالحكم عليه بالسجن 20 عاما في سجن بنظام خاص.

ونظرت محكمة مدينة موسكو في قضية نافالني الجديدة في اجتماع خارج الموقع في السجن رقم 6 بمقاطعة فلاديمير، خلف أبواب مغلقة من أجل سلامة المشاركين في العملية.

وأدين نافالني بتهمة إنشاء مجتمع متطرف وتمويل الأنشطة المتطرفة وعدد من الجرائم الأخرى.

وطالب المدعي العام بالسجن لمدة عشر سنوات في سجن ذي نظام عام على المتهم الثاني في القضية، دانيال خولودني، وهو المدير الفني السابق لإحدى قنوات نافالني على "يوتيوب".

ويودع في السجون ذات النظام الخاص المجرمون المتسلسلون الأكثر خطرا والمدانون بالسجن المؤبد، حيث يقوم هذا النظام على شروط أكثر صرامة لاحتجاز المدانين.

ويقضي نافالني عقوبة بالحبس منذ فبراير 2021 في قضية احتيال واختلاس أموال من شركة "إيف روشيه"، حيث يذكر أن العقوبة كانت مع وقف التنفيذ، إلا أنها استبدالت بالإيداع في السجن بسبب انتهاك نظام المراقبة.

وفي مارس من العام الماضي، قضت محكمة ليفورتوفو في موسكو على نافالني بشكل تراكمي بالسجن 9 سنوات في سجن بنظام خاص بتهمة الاحتيال وازدراء المحكمة.

ويتعلق الجزء الثاني من القضية بإهانة القاضية، فيرا أكيموفا، التي حكمت على إغنات أرتيمينكو، أحد قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى، بتهمة الافتراء، بغرامة قدرها 850 ألف روبل روسي.

المصدر: RT + وكالات