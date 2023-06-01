وزارة العدل الروسية تصنف "صندوق مكافحة الفساد الدولي" منظمة غير مرغوب فيها

صنفت وزارة العدل الروسية منظمة "صندوق مكافحة الفساد الدولي" غير الحكومية المسجلة في الولايات المتحدة، بأنها "منظمة غير مرغوب فيها" في روسيا.

وفي وقت سابق تم إدراج المنظمة المذكورة على قائمة "العملاء الأجانب" في ديسمبر عام 2022.

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يذكر أن "صندوق مكافحة الفساد الدولي" تم تأسيسه في يوليو عام 2022 في الولايات المتحدة من قبل أنصار المعارض الروسي أليكسي نافالني، المحكوم عليه بالسجن 9 سنوات بتهمة الاحتيال.

وتم تأسيس المنظمة الجديدة بمثابة وريث لـ"صندوق مكافحة الفساد" التابع لنافالني، والذي كان يعمل في روسيا منذ عام 2011، وتم إغلاقه في عام 2021 بعد فتح عدة تحقيقات جنائية ضد الصندوق منذ 2019، وإدراج كافة البنى التابعة لأليكسي نافالني على قائمة "التنظيمات المتطرفة" في وقت لاحق.

المصدر: RT