محكمة موسكو تدرج أجهزة نافالني و"صندوقه لمكافحة الفساد" في قائمة المجموعات المتطرفة

أدرجت محكمة مدينة موسكو ما يسمى بـ"صندوق مكافحة الفساد" و"مؤسسة حماية حقوق المواطنين"، ومقر الناشط الروسي أليكسي نافالني على قائمة المجموعات المتطرفة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "المحكمة أصدرت قرارها في الدعوى الإدارية عن مكتب المدعي العام في موسكو ضد ما يسمى بـ"صندوق مكافحة الفساد" غير الربحي، و"صندوق حماية حقوق المواطنين" غير الربحي، ومقر الحركة العامة لنافالني وصنفتها في قائمة الجهات المتطرفة".

ورفع مكتب المدعي العام في موسكو في أبريل الماضي دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية لتصنيف هذه الأجهزة في قائمة الزمر المتطرفة.

المصدر: RT