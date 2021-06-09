 
مباشر

محكمة موسكو تدرج أجهزة نافالني و"صندوقه لمكافحة الفساد" في قائمة المجموعات المتطرفة

أخبار روسيا

محكمة موسكو تدرج أجهزة نافالني و
AP Pavel Golovkin
الناشط الروسي أليكسي نافالني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ql8w

أدرجت محكمة مدينة موسكو ما يسمى بـ"صندوق مكافحة الفساد" و"مؤسسة حماية حقوق المواطنين"، ومقر الناشط الروسي أليكسي نافالني على قائمة المجموعات المتطرفة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "المحكمة أصدرت قرارها في الدعوى الإدارية عن مكتب المدعي العام في موسكو ضد ما يسمى بـ"صندوق مكافحة الفساد" غير الربحي، و"صندوق حماية حقوق المواطنين" غير الربحي، ومقر الحركة العامة لنافالني وصنفتها في قائمة الجهات المتطرفة".

ورفع مكتب المدعي العام في موسكو في أبريل الماضي دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية لتصنيف هذه الأجهزة في قائمة الزمر المتطرفة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا