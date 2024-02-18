القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 28 مقذوفا خلال 24 ساعة

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية ليلة الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 12 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 28 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 12 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 9 منها كانت على محور دونيتسك و3 على محور غورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 28 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال من مواليد 2012 و2013 و2014.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين مساء يوم السبت، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

المصدر: RT