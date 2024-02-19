دونيتسك: وثقنا عشرات جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأوكرانية ضد المدنيين في أفدييفكا

أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك توثيق الأمن الروسي عشرات جرائم الحرب ارتكبتها القوات الأوكرانية ضد المدنيين في مدينة أفدييفكا قبل تحريرها، مؤكدا حتمية عقاب مقترفيها.

وأضاف: "لا يزال جزء كبير من المدنيين في أفدييفكا بدأت القوات الروسية إجلاءهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة وتقديم كل المساعدة اللازمة لهم".

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وتابع: "نحن نعلم من شهادات المدنيين المتواجدين حاليا في مراكز الإيواء ما عانوه وتعرضوا له وخاصة في الأيام الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة، حينما صب العدو غضبه عليهم".

وقال: "لقد تم توثيق وتسجيل جرائم الحرب التي مارسوها بحق المدنيين وهذا مهم جدا لإثبات كل ما جرى وتقديم كل الوثائق للمحاكم لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا السبت الماضي وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها من قوات زيلينسكي.

وأعلن القائد الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت الماضي "انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع"، بعد يومين من فرار قواته أمام تقدم الجيش الروسي من جميع المحاور وقطع الإمدادات عن قوات كييف.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن عملية تحرير مدينة أفدييفكا نصر كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد أن سبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها".

المصدر: نوفوستي