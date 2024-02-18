نائب أوكراني: استعادة السلاح النووي خيارنا الوحيد للبقاء

قال نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو، إنه يدعم إمكانية عودة الأسلحة النووية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا هو "الخيار الوحيد للبقاء".

وكتب غونشارينكو في قناته على "تيليغرام"، اليوم الأحد: "أؤيد عودة الأسلحة النووية إلى أوكرانيا. وأعتقد أن هذا هو خيارنا الوحيد للبقاء. وإذا كان حلف شمال الأطلسي لا يريد قبولنا في الحلف، فإننا بحاجة إلى صنع الصواريخ. ولسنا بحاجة إلى آلاف الصواريخ، فقط 20 صاروخا"، مضيفا أنه إذا تم فرض عقوبات ضد أوكرانيا فسيتعين عليها أن تتحمل.

وفي وقت سابق، أعرب المسؤولون في كييف في أكثر من مناسبة عن أسفهم لأن أوكرانيا لا تمتلك أسلحة نووية، كما كانت هناك مقترحات لصنع "قنبلة قذرة".

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في كلمة أمام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، إن أوكرانيا تخلت عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، وأضاف أن روسيا ليس لها الحق في امتلاك أسلحة نووية.

وفي فبراير 2022، في مؤتمر ميونيخ الأمني، قال زيلينسكي أيضا إن كييف يمكنها إبطال مذكرة بودابست لعام 1994، والتي نصت على وضع أوكرانيا الخالية من الأسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي