كييف: من المستبعد استعادة أوكرانيا ترسانتها النووية

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، إنه من المستبعد أن تتمكن أوكرانيا من استعادة ترسانتها النووية التي سلّمتها لروسيا بعد زوال الاتحاد السوفيتي.

وأضاف: "أما بالنسبة للترسانة التي تم سحبها من عندنا، فلنكن واقعيين من الصعب استعادتها على الإطلاق. والمشكلة في ذلك ليست فقط سياسية بل وتكنولوجية. هذا موضوع معقد للغاية. تلك الصواريخ العابرة للقارات التي كانت على أراضي بلدنا شيء معقد".

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وأشار إلى أن هناك العديد من الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية، لكن يتم تقديمها لها من الدول الأعضاء في الناتو.

وتابع دانيلوف القول: "هل سيكون ذلك ممكنا في حالتنا، لا أستطيع أن أخبركم الآن، لأنها مهمة صعبة ومسؤولة وشاقة".

في أبريل الماضي، قال أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق لرئيس مكتب زيلينسكي، إن أوكرانيا يمكن أن تصنع أسلحة نووية في أقل من عام.

المصدر: نوفوستي