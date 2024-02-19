خبير مصري يعلق على الانتصارات الكاسحة التي حققها الجيش الروسي مؤخرا

علق الخبير العسكري والاستراتيجي المصري نصر سالم على الانتصارات الكاسحة التي حققها الجيش الروسي مؤخرا في ساحات القتال.

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وقال اللواء نصر في حديث لـ RT: "ربما يقول قائل إن انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بحرب إسرائيل على غزة أثر على الموقف في أوكرانيا وأنه سبب هزيمتها في أفدييفكا، وأن انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا كان بسبب انقطاع الدعم الأمريكي لمقدم لكييف".

وأضاف أن الحقيقة الوحيدة تشير إلى أن ميزان القوة كان دائما في صالح الجيش الروسي وأن الانتصارات التي حققها في ساحات القتال كانت لتتم حتى في ظل استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وأكد أن خبرات الجيش الروسي وقوته وقيادته تؤهله لتحقيق مثل هذا النصر والاستمرار في تحقيق انتصارات متتالية، مشيرا إلى أن النتيجة التي وقعت في أفدييفكا كانت حتمية بالنظر إلى الخبرة والقيادة المرنة والكفاءة والتسليح الذي يتمتع به الجيش الروسي.

وتابع: "ما حدث في أفدييفكا كان منتظرا لأن فرق القوى كبير وتحقيق الجيش الروسي لأهدافه منذ بداية العملية لم يتوقف".

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وأردف: "بالنسبة للموقف على الجبهة الأوكرانية كلها، أفدييفكا ليست فقط مدينة صناعية كبيرة ولكن أيضا موقعها يعتبر مفتاح للأرض المحيطة بها أو لما بعدها من مدن أوكرانية وبالتالي منتظر أن يكون هناك انتصار وتحقيق نجاحات أكثر للجيش الروسي بعد تحقيق هذا النصر أو هذا النجاح في أفدييفكا".

وأضاف أن هناك دائما معارك تعتبر مفاتيح لما بعدها، لافتا إلى أن ما حدث في أفدييفكا واستيلاء الجيش الروسي على هذه الخطوط سوف تدفعه لاستكمال الاستيلاء على خطوط أكثر حيوية وبالتالي النجاح يأتي دائما بنجاح والتعزيز دائما يكون في اتجاه النجاح ولا تعزيز للفشل.

وخلص إلى أنه من المنتظر أن تزيد القوات الروسية عملياتها القادمة لاستغلال هذا النجاح لنجاحات أكبر نحو تحقيق أهدافها المخططة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم