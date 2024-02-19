درونات انتحارية جديدة للجيش الروسي

أعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن روسيا بدأت بإنتاج درونات انتحارية جديدة طوّرت لصالح الجيش.

وجاء في منشور للصحيفة:"بدأت في مدينة تشيليابينسك عمليات الإنتاج التسلسلي لدرونات أنتونوف الانتحارية الجديدة التي طوّرت لصالح الجيش.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة فإن الدرونات المذكورة طوّرت من قبل خبراء عسكريين في روسيا، ويمكن لكل طائرة مسيّرة حمل ذخيرة تزن 3 كلغ، والتحليق بسرعة 140 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاع 10 كلم، كما أن تصاميم هذه الطائرات تجعلها أقلّ مقاومة للرياح أثناء التحليق، ما يساعد في الحفاظ على مسارها الهجومي المحدد من قبل المشغّل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود الذين اختبروا الدرونات الجديدة كانت لديهم آراء إيجابية حول عملها، وأشاروا إلى أنهم تمكنوا بواسطتها من تدمير معقل كبير للقوات المعادية، كما أن هذه الطائرات أظهرت فعاليتها في التعامل مع المركبات المدرعة والمركبات رباعية الدفع.

ومن جهته قال مدير الشركة المطورة لهذه الدرونات، فيتشيسلاف شباكوف:"إن الشركة تخطط لإنتاج ما يصل إلى 500 طائرة مسيرة من نوع أنتونوف كل شهر".

المصدر: روسيسكايا غازيتا