"أرينا-إم" منظومة روسية جديدة لحماية الدبابات

أعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء في روسيا يعملون على اختبار منظومة جديدة مخصصة لحماية الدبابات من القذائف والصواريخ الموجهة.

وحول الموضوع قال فاليري كاشين، المدير العام لشركة (KBM) الروسية المصنعة للمنظومة:"بدأت عملية اختبارات التأهيل لمنظومة الحماية النشطة Arena-M، المخصصة لحماية الآليات العسكرية من القذائف والصواريخ المضادة للمدرعات".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن منظومة Arena-M الجديدة تضم قاذفات مضادة للقذائف والصواريخ، وتعمل هذه القاذفات مع منظومة رادارية قادرة على رصد الأهداف التي تشكل تهديدا للدبابات والمدرعات.

ويقوم الرادار الموجود في المنظومة بتتبع الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف الصاروخية التي يطلقها العدو على المركبة، وبعدها يقوم نظام الحماية النشطة بإطلاق ذخيرة متفجرة باتجاه كل هدف، ويتم بذلك تحييد الصاروخ أو القذيفة عند اقترابها من الدبابة.

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تؤمن هذه المنظومة حماية للدبابة في جميع الاتجاهات، كما تحميها من القذائف التي قد تأتيها من الأعلى، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المنظومة ستثبت على العديد من أنواع الدبابات الروسية بما فيها دبابات "T-72" و"T-80" و"T-90".

المصدر: روسيسكايا غازيتا