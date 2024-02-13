الجيش الروسي يختبر منظومات جديدة مضادة للدرونات الصغيرة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تختبر منظومات جديدة مضادة لدرونات FPV المتعددة الاستخدامات.

وأشارت الصحيفة إلى أن درونات FPV القتالية أو الاستطلاعية تعتبر من أخطر أنواع الدرونات، كونها خفيفة وصغيرة ويمكنها التحليق على ارتفاعات منخفضة، الأمر الذي يصعّب عملية اكتشافها والتعامل معها أحيانا، لذا بدأت القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة باستخدام العديد من منظومات الحرب الإلكترونية المضادة للدرونات، ومن بينها منظومة "ربيبنيك" الجديدة، والتي أثبتت جدارتها في الاختبارات العملية.

وتبعا للصحيفة فإن منظومة "ربينيك" يمكنها اكتشاف وتتبع نحو 256 هدفا صغيرا في وقت واحد، بما فيها الدرونات الصغيرة التي يبلغ سطح الانعكاس الفعال فيها 0.01 م ويمكنها التحليق بسرعة 200 كلم/سا، وتتألف هذه المنظومة من كتلتين بوزن 10.5 و15 كلغ يمكن التمويه عليهما بمعدات خاصة.

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ويمكن نشر هذه المنظومة وتشغيلها خلال خمس دقائق، كما أن بطارياتها تكفيها لتعمل 8 ساعات، ويمكن للمنظومة اكتشاف الأهداف الطائرة الثابتة والمتحركة، ورصد الأهداف على مسافة تصل إلى 15 كلم.

المصدر: روسسكايا غازيتا