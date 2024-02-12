روسيا.. مسيّرة جديدة ترصد أهدافها ليلا ونهارا

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الخبراء في روسيا مستمرون في تطوير وتحديث طائرة "400T" المسيّرة المخصصة للاستطلاع العسكري.

وحول الموضوع قال فيتالي سيروف، كبير المصممين في مكتب "Astron" الذي يطوّر هذه الطائرات:"لقد أدخلنا تعديلات على طائرة 400T المسيّرة المزودة بأجهزة تصوير حراري، وطورنا لهذه الطائرات عدسات محسّنة لها قدرات كبيرة على التقاط الضوء أثناء التصوير، هذه العدسات ذات مواصفات خاصة من حيث الوزن والحجم، وستؤمن للطائرات جودة تصوير عالية، وستمكنها من التصوير من مسافات أبعد بدقة ممتازة".

وأشار سيروف إلى أنه وبالإضافة إلى العدسات الجديدة، تمكن الخبراء في روسيا من تطوير شرائح إلكترونية جديدة مخصصة لمعدات التصوير في هذه الطائرات.

وذكر مكتب "Astron" للتصاميم التقنية أن درونات "400T" دخلت مرحلة الإنتاج التسلسلي، وأن الخبراء مستمرون في تحسين خصائصها.

إقرأ المزيد

حصلت درونات "400T" الروسية على أجهزة تصوير حراري خاصة تمكنها من رصد أهدافها ليلا ونهارا، وفي الليل يمكنها رصد أفراد العدو على مسافة تصل إلى 400 م، ورصد المعدات العسكرية من مسافة 800 م، كما يمكنها التحليق لمدة 45 دقيقة في كل مهمة، والوصول إلى ارتفاع 3000 م.

المصدر: روسيسكايا غازيتا