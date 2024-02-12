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روسيا.. ابتكار شبكة عصبية للطائرات المسيرة تتعرف على أسلحة الناتو

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. ابتكار شبكة عصبية للطائرات المسيرة تتعرف على أسلحة الناتو
Sputnik Vitaly Ankov
صورة تعبيرية
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ابتكر العلماء الروس شبكة عصبية لمختلف أنواع الطائرات المسيرة تسمح لها، بدقة عالية، التعرف على آليات العدو، بما فيها دبابات ليوبارد ومركبات المشاة القتالية برادلي وغيرها.

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ويقول أليكسي غيرمان المدير العام لشركة Hardberry-Rusfactor التي تأسست عام 2013 المنتجة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "لقد وضعنا برنامجا، لجميع أنواع الطائرات المسيرة. المقصود هنا ابتكار شبكة عصبية تتعرف على أشياء معينة، بما فيها معدات العدو". مشيرا إلى أن هذه الشبكة مثبتة على معدات تستقبل مقطع الفيديو من كاميرات الطائرات المسيرة.

ويضيف: "مثلا تنقل الطائرة المسيرة مقطع فيديو إلى وحدة تحكم المشغل، والبرنامج المحمل في وحدة التحكم يسلط الضوء على منطقة معينة من التضاريس باللون الأخضر ويكتب: هذا ليوبارد، وهذا برادلي باحتمال 85 بالمئة مشيرا إلى الإحداثيات الدقيقة لموقعها".

ووفقا لغيرمان، يمكن استخدام هذه الشبكة العصبية في المستقبل للأغراض السلمية، بما في ذلك الطائرات المسيرة الزراعية للبحث عن الحيوانات المفقودة المنتشرة عبر مناطق شاسعة.

المصدر: نوفوستي

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