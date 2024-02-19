الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية استخدمت مواد كيميائية أمريكية الصنع ضد قواتنا تسبب السكتات القلبية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الأوكرانية ومن ورائها الغرب يرتكبون انتهاكات منهجية ويزودون أوكرانيا بأسلحة كيميائية لاستهداف الجيش الروسي.

جاء ذلك على لسان قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي للقوات المسلحة الروسية الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، حيث تابع أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت مادة CS أمريكية الصنع ضد الجيش الروسي، والتي يمكن أن تتسبب في السكتات القلبية. كما تم استخدام مادة كيميائية تحتوي على مادة الأنثراكينون التي تؤدي إلى حدوث حروق في الجهاز التنفسي.

كما أشار كيريلوف إلى أن الولايات المتحدة لديها مواد سامة قد تكون تابعة لعائلة "نوفيتشوك"، وقد نقلت وزارة الدفاع الروسية إلى لجنة التحقيق مواد بشأن انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من قبل أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لكيريلوف، فقد قامت الولايات المتحدة، في انتهاك صارخ للاتفاقية، بنقل أسلحة كيميائية غير فتاكة إلى دول ثالثة، لا سيما إلى العراق وأفغانستان وأوكرانيا، فيما تم تسجيل حالات استخدام متكرر للمواد السامة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ضد الجيش الروسي.

المصدر: RT