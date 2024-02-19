السويد تعتبر روسيا "التهديد العسكري الرئيسي لها"

قال رئيس الاستخبارات العسكرية السويدية، توماس نيلسون، إن "روسيا تشكل التهديد العسكري الرئيسي للسويد".

ونقل بيان صحفي للقوات المسلحة السويدية عن رئيس الاستخبارات، أنه "طالما أن الحرب في أوكرانيا مستمرة، فإن روسيا تركز مواردها هناك، ولكن سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن التخفيض المؤقت في القدرات الروسية في منطقتنا سوف يمنحنا فترة راحة. ومن الأهمية بمكان أن نواصل الحفاظ على مستوى عال من القوة".

وقال نيلسون إن "القدرة الروسية على تنفيذ هجوم عسكري على السويد هي التهديد الرئيسي لقوات الدفاع السويدية".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا ليس له أي معنى.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".

وأضاف بوتين أن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الاستراتيجية في الصراع مع أوكرانيا أمر مستحيل، لذا يجب عليها أن تفكر في خطواتها التالية، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا باستمرار استعدادها للحوار.

المصدر: نوفوستي