حث وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام بلاده على الاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "Iltalehti" عن الوزير قوله: "يجب على النرويج وقوات دفاعها أن تستعد لنزاع محتمل. يجب أن نكون قادرين على الرد عليه في الوقت المناسب وبالتعاون مع حلفائنا".

ويزعم غرام أن روسيا تريد الانتقام من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو من خلال شن نوع من "هجوم انتقامي".

وتابع: "يجب أن نكون جاهزين لأن روسيا ستنشر قواتها ردا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف".

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه يجب على برلين أن تدرك خطورة اندلاع نزاع عسكري مع روسيا، داعيا لتسليح بلاده.

وأشارت روسيا أكثر من مرة إلى أنها لا تمثل أي تهديد على أي من بلدان حلف الناتو"، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تكون خطيرة لمصالحها. كما أكدت أنها لا تزال منفتحة على الحوار على الأساس المتساوي في حالة تخلي الغرب عن خططه لتسليح القارة.

المصدر: نوفوستي