الأمين العام للناتو: لا نرى تهديدات عسكرية من روسيا

قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن الحلف لا يرى أي تهديدات عسكرية فورية لدوله من روسيا.

جاء ذلك أثناء حديث ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، حيث قال أثناء حديثه عن "الخطر المستمر المفترض للهجمات الهجينة": "لا نرى أي تهديدات عسكرية فورية لأي من الدول الحليفة، لكن هناك خطر دائم من الهجمات الهجينة، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة الهجينة ضد الحلفاء".

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ووفقا لستولتنبرغ، فإنه، ولمواجهة هذه التهديدات، يجري "الناتو" حاليا تدريبات، ويحفّز تبادل المعلومات بين الدول، ويعمل مع القطاع المدني، وأضاف: "بالطبع، نواصل مراقبة الوضع على حدود دول الحلف مع روسيا حتى نتمكن من الرد على أي تحديات من روسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول "الناتو"، وأن ذلك لا يحمل أي معنى لروسيا، وأشار إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد وهمي روسي من أجل صرف الانتباه عن المشكلات الداخلية، إلا أن "الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي". وأضاف بوتين أن الدول الغربية قد بدأت تدرك أن هزيمة روسيا استراتيجية في ساحة المعركة مع أوكرانيا مستحيلة، لهذا يجب عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن روسيا مستعدة للحوار.

المصدر: نوفوستي