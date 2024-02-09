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بوتين للغرب.. هزيمتنا في أوكرانيا مستحيلة وتغيير العالم قادم

أخبار العالم

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حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب على وقف ضخ السلاح إلى كييف قبل الحديث عن أي تسوية سلمية

كما الرئيس الروسي أكد في حوار مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، انفتاح موسكو على الحوار، و أشار الى أن الولايات المتحدة تتدهور وتخسر مكانتها الدولية.. مضيفًا أن الغرب بدأ يدرك استحالةَ إلحاق هزيمة بروسيا..
مقابلة تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها، وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تنزيل تطبيق "X" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.. فما هي أبرز نقاط الحوار المثيرة للاهتمام في هذه المقابلة الصحفية  المطولة؟ وما الذي تكشفه بالنسبة للموقف الروسي والعلاقة مع الغرب في ظل الأزمة الأوكرانية  في السياق الحالي؟

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