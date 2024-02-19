مدفيديف: كل ما تقوم به القوات الشيشانية في أوكرانيا مهم للغاية لتحقيق النصر

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف خلال اجتماع مع القادة العسكريين الشيشان، أن ما تقوم به القوات الشيشانية مهم جدا لتحقيق النصر في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال مدفيديف خلال اجتماع مع القادة في جمهورية الشيشان الروسية: "كل ما تقومون به أنتم كقادة عسكريين أو كأبناء مخلصين لجمهوريتكم ووطننا الأكبر روسيا، هو مهم للغاية من أجل تحقيق النصر".

كما أشار إلى مساهمة جمهورية الشيشان الكبيرة، وقال: "الأرقام التي نستشهد بها تشير إلى مساهمة كبيرة للغاية للجمهورية في انتصارنا المشترك".

بالإضافة إلى ذلك هنأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف بمناسبة حصوله على جائزة الدولة "الاستحقاق الوطني" من الدرجة الثانية، التي منحه إياها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف مدفيديف: "هذا أيضا تقدير للعمل الذي قام به رئيس الجمهورية (رمضان قديروف)، وتقدير من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين".

وفي وقت سابق، أعرب قديروف عن ثقته بانتصار روسيا في العملية العسكرية الخاصة في عام 2024. مشيرا إلى أن توقيع كييف على استسلامها سيكون بعد سيطرة روسيا على عدد من المدن.

وقال: "أنا واثق من أن الأخبار الجيدة والنصر ينتظرنا جميعا في عام 2024، نحن على استعداد لتنفيذ أي أمر يصدره قائدنا الأعلى فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".

المصدر: RT