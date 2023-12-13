قديروف: الشيشان أنجزت خطة التعبئة بنسبة 1500%

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن الشيشان أنجزت خطة التعبئة الجزئية بنسبة 1500%، وعسكريونا يؤدون الخدمة تحت قيادة وزارة الدفاع وفي الحرس الوطني بخط مباشر.

وقال قديروف خلال لقاء خط مباشر جرى اليوم الأربعاء: "في الآونة الأخيرة، بدأنا نلاحظ دعم المجتمع الروسي لنا. لقد فهموا أننا مواطنو روسيا الاتحادية، وأننا وطنيون ولا نتردد في الدفاع عن وطننا. لقد أنجزنا خطة التعبئة بنسبة 1500٪. وإذا كان هناك مناطق لا يزال يتعين عليها تجنيد المزيد لتحقيق خطة التطوع، فبالنسبة لنا نحن حققنا ذلك وتجاوزناه".

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وأضاف قديروف أن الوحدات الشيشانية المقاتلة ليست تابعة لي، وإنما لوزارة الدفاع، وللحرس الوطني الروسي، وهم يأتمرون بأوامر قادة هذه التشكيلات، التي تنفذ مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة".

المصدر: ريا نوفوستي