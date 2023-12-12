الشيشان تفتح ذراعيها لأبناء غزة
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بالأحضان والقلوب الدافئة تستقبل الشيشان أبناء غزة الهاربين من الحرب وعددهم في الجمهورية المضيافة قد يتجاوز المئات والقصف والتهجير ونكبة غزة على يد إسرائيل تستمر.
إنه بيت جديد بحبوح هادئ وبعيد عن هول القتل والتدمير، ولكن ما هي المساعدات التي يتلقاها الفلسطينيون وعائلاتهم وأطفالهم وشيوخهمـ وكيف يتأقلمون نفسيًا ويندمجون اجتماعيا؟
ضيف حلقة "أبعاد روسية" وزير الشؤون القومية والعلاقات الخارجية والإعلام لجمهورية الشيشان أحمد دوداييف.