الخارجية الصينية: بكين لا تتدخل في شؤون الدول خلافا لـ"الناتو"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن الصين لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى خلافا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت نينغ في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن "يجب على روسيا الإجابة على الأسئلة حول وفاة أليكسي نافالني": "على عكس الناتو، لا تتدخل الصين أبدا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

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وفور إعلان وفاة نافالني، عبر الأمين العام لحلف "الناتو" عن قلقه من التقارير الإعلامية حول وفاته، وقال: "أشعر بحزن عميق وقلق إزاء هذه التقارير من روسيا عن وفاة أليكسي نافالني".

وتابع: "يجب تحديد كل الملابسات. نافالني كان مدافعا قويا عن الديمقراطية خلال سنوات طويلة، وكانت دول "الناتو" تطالب على الدوام بإطلاق سراحه. لا توجد لدينا أي معلومات حول وفاته في الوقت الراهن، فيما تطرح أسئلة جدية يجب أن تجيب عنها روسيا. نافالني كان في السجن.. كان سجينا، وعلى روسيا أن تحقق في وفاته".

في وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن ما يحيط بوفاة "المعارض" الروسي أليكسي نافالني في السجن، مسألة روسية داخلية.

المصدر: نوفوستي