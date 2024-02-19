مدفيديف يعلن التحاق أكثر من 53 ألف متطوع بمجموعة القوات المشتركة منذ يناير الماضي

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن أكثر من 53 ألف متطوع التحقوا بالخدمة العسكرية في إطار مجموعة القوات المشتركة منذ بداية يناير الماضي.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي خلال اجتماع مع قادة منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، أن التحاق المتطوعين بقوات المجموعة المشتركة يسير بشكل جيد، معربا عن أمله في أن يتم تحقيق أهداف التجنيد المخطط لها لسنة 2024.

وقال مدفيديف: "وفقا لوزارة الدفاع، في جميع أنحاء البلاد، منذ الأول من يناير، ومن أجل مصلحة المجموعة المشتركة من القوات، تم قبول أكثر من 53 ألف فرد للخدمة العسكرية، وهي أرقام تم تسجيلها منذ الأول من يناير".

المصدر: نوفوستي