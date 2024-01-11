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مدفيديف: تدفق المتطوعين للانضمام للجيش الروسي أدهش نظام كييف

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مدفيديف: تدفق المتطوعين للانضمام للجيش الروسي أدهش نظام كييف
Sputnik
جنود روس
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن عدد الروس الذين اندفعوا بشكل طوعي إلى الدفاع عن وطنهم أثار دهشة نظام كييف.

وقال مدفيديف في اجتماع حول قضايا عمل المتعاقدين مع القوات الروسية: "بالنظر إلى المعلومات الواردة، فإن هذا العدد من المواطنين الذين انتفضوا طوعا للدفاع عن الوطن أثار دهشة عدونا".

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وأشار إلى أن أكثر من 500 ألف شخص انضموا لوحدات القوات الروسية، 420 ألفا منهم بموجب عقود.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد دعا في وقت سابق من اليوم الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية المتواجدين خارج البلاد إلى العودة على خلفية مشاكل التعبئة بسبب رفض الأوكرانيين الانضمام إلى قوات كييف.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء الماضي أن نظام كييف يواصل بتوجيهات من الغرب دفع جنوده إلى الموت، فيما لن يغير ذلك شيئا على الأرض ولن يفضي إلا لإطالة أمد النزاع.

المصدر: RT

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