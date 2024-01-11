زيلينسكي يدعو الأوكرانيين للعودة إلى البلاد للخدمة في الجيش

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية المتواجدين خارج البلاد إلى العودة على خلفية مشاكل التعبئة بسبب رفض الأوكرانيين الانضمام إلى قوات كييف.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس: "إذا كانوا في سن التجنيد، فعليهم مساعدة أوكرانيا ويجب أن يكونوا في بلادهم. والآن أنا لا أتحدث عمن يجب أن يكون على خط الجبهة. إذا كنتم في أوكرانيا ولم تكونوا على الجبهة، فأنتم تعملون".

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وأضاف: "إذا كنتم خارج البلاد وأنتم في سن التجنيد، ولستم على خط الجبهة، ولا تدفعون ضرائب، وخرجتم من البلاد بشكل غير قانوني، فهناك مساءلة لكم".

وذكرت قناة ABC التلفزيونية أن عدد الجنود الأوكرانيين المصابين بجروح خطيرة ارتفع بنسبة 30 بالمئة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت القناة نقلا عن رئيس الأطباء في مستشفى دنيبروبيتروفسك سيرغي ريجينكو، أنهم يستقبلون يوميا ما بين 40 إلى 100 مصاب بجروح خطيرة ويقوم الأطباء بإجراء ما بين 50 إلى 100 عملية جراحية يوميا ومعظم العمليات تنطوي على البتر.

وأشارت القناة نقلا عن الأطباء إلى أن حوالي 30 ألف جندي أوكراني يقتلون أو يصابون بجروح خطيرة شهريا.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء الماضي أن نظام كييف يواصل بتوجيهات من الغرب دفع جنوده إلى الموت، فيما لن يغير ذلك شيئا على الأرض ولن يفضي إلا لإطالة أمد النزاع.

المصدر: تاس