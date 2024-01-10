ABC: ارتفاع عدد الجنود الأوكرانيين المصابين بجروح خطيرة بنسبة 30%

ذكرت قناة ABC التلفزيونية أن عدد الجنود الأوكرانيين المصابين بجروح خطيرة ارتفع بنسبة 30٪ خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت القناة نقلا عن رئيس الأطباء في مستشفى دنيبروبيتروفسك سيرغي ريجينكو، أنهم يستقبلون يوميا ما بين 40 إلى 100 مصاب بجروح خطيرة ويقوم الأطباء بإجراء ما بين 50 إلى 100 عملية جراحية يوميا ومعظم العمليات تنطوي على البتر.

وأشارت القناة نقلا عن الأطباء إلى أن حوالي 30 ألف جندي أوكراني يقتلون أو يصابون بجروح خطيرة شهريا.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس الثلاثاء خلال اجتماع حول سير العملية العسكرية الروسية، أن القوات الروسية قلصت القدرات القتالية الأوكرانية بشكل ممنهج، وفي عام 2023 تجاوزت خسائر العدو 215 ألف قتيل، و28 ألف قطعة سلاح.

وأضاف أن نظام كييف يواصل بتوجيهات من الغرب دفع جنوده إلى الموت، فيما لن يغير ذلك شيئا على الأرض ولن يفضي إلا لإطالة أمد النزاع.

المصدر: تاس