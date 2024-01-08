الأوكرانيون يشكون من المداهمات الليلية لتجنيد الرجال

اشتكى عدد من الأوكرانيين من الأساليب التي باتت سلطات كييف تتبعها للتجنيد وإرسال الرجال للقتال، حيث تقوم بمداهمات ليلية بحثا عن المطلوبين للتجنيد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن شهود عيان في إحدى قرى منطقة كييف، أن زيارات موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري إلى هذه المنطقة باتت أكثر تواترا في الأيام الأخيرة.

ووفقا لأحد السكان تم نقل حوالي 70 شخصا إلى جهة غير معلومة يوم 2 يناير، وتم نقل بعضهم بعيدا في الظلام، بعد أن كسروا الأبواب بحضور ضابط شرطة محلي.

ويداهم ممثلو مراكز التجنيد الإقليمية ومكاتب التسجيل والتجنيد العسكري مع ضباط الشرطة المحليين، البيوت ليلا ويقتادون في سياراتهم الرجال إلى أماكن غير معلومة.

وفي ديسمبر الماضي، قالت البرلمانية الأوكرانية ماريانا بيزوغلايا، إن البرلمان الأوكراني يعد مشروعا يقترح إلغاء التأجيل من التجنيد للخدمة العسكرية لتعبئة الطلاب في سن التجنيد الذين يتلقون التعليم العالي، ومن المقترح أيضا تضييق دائرة الأشخاص الذين يحق لهم تأجيل التجنيد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في كييف فرضت نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

وقد تم حظر مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما البلاد.

المصدر: نوفوستي