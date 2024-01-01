رجح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي دانيل ديفيس وصول عدد قتلى القوات الأوكرانية إلى حوالي 500 ألف شخص بعد الهجوم المضاد الفاشل والخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات كييف.

وقال ديفيس: "فجأة، بعد الهجوم المضاد في الصيف، يطلبون نصف مليون جندي إضافي، وهذا يشير إلى أن الضحايا ربما يقتربون بالفعل من هذا العدد وربما أعلى من ذلك".

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ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن خطة الولايات المتحدة لإضعاف روسيا من خلال الأزمة الأوكرانية باءت بالفشل، فيما يبقى نظام كييف الخاسر الأكبر في النزاع بأكمله.

واعترف القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني في وقت سابق، بصعوبة المهمة في أفدييفكا، مرجحا مغادرة القوات الأوكرانية المنطقة خلال 2 أو3 أشهر للمحافظة عليها بسبب النقص في التعداد.

المصدر: RT