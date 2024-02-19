الدفاع البريطانية: نقلنا تقريبا جميع مدفعياتنا من طراز AS-90 إلى أوكرانيا

أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي اليوم الاثنين، أن لندن زودت قوات كييف تقريبا بجميع مدافع "AS-90" ذاتية الدفع الموجودة في الخدمة مع القوات البريطانية.

وقال هيبي متحدثا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني: "قامت بريطانيا بتقديم جميع المدافع الثقيلة من طراز AS-90 تقريبا -تلك التي كانت [في الخدمة] مع مجموعتنا في إستونيا في حالة استعداد قتالي. وكنا أيضا كرماء بالذخيرة، لكننا احتفظنا بالاحتياطيات التي تحتاجها قواتنا ذات الاستعداد العالي".

وأضاف: "علاوة على ذلك، قمنا بتسريع إنتاج قذائف عيار 155 ملم وبدأنا في شراء أكبر عدد ممكن من القذائف عيار 152 ملم و122 ملم من جميع أنحاء العالم. ولا تقتصر مساهمة بريطانيا في المدفعية الأوكرانية على مخزونات المدفعية لدينا، بل أكثر من ذلك بكثير. وتصل إلى مئات الآلاف من الذخائر".

وفي 17 فبراير، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، خلال مناقشة في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن القوات المسلحة الدنماركية قد نقلت بالفعل جميع المدفعيات إلى أوكرانيا، والآن يتعين على الدول الأوروبية إرسال الذخيرة المخزنة في المستودعات إلى كييف.

وكشف موقع Business Insider في مقال نشره يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية تستخدم سلاح المدفعية بشكل مكثف للغاية، ما تسبب بتآكل المدافع المستخدمة وإخراجها عن الخدمة.

وفي وقت سابق، حذر ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر من أن القوات المسلحة الأوكرانية أعطبت مدافع M-777 ذات العيار الكبير. وأشار الخبير إلى أن البندقية قد تنفجر في حالة التآكل الشديد، أو قد تطلق النار في الاتجاه الخاطئ.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

المصدر: RT