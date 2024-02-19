الدفاع الروسية تعلن تحييد 1065 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 96 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 1065 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط 96 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 6 هجمات وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا ودبابة "ليوبارد" ألمانية وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا تحصيناتها وسيطرت على مواقع هامة وصدت 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 275 عسكريا.

على محور أفدييفكا عززت قوات "المركز" مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وحررت مصنع فحم الكوك في محيط مدينة أفدييفكا، وصدت 9 هجمات معادية وكبدت العدو 565 عسكريا بين قتيل وجريح، وأسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك تم صد هجوم معاد والقضاء على 150 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطتي Bukovel-AD للحرب الإلكترونية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 45 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.

دمرت قواتنا نظام صواريخ SAMP/T فرنسيّا مضادا للطائرات

أسقطت قواتنا صاروخي HIMARS

إسقاط 96 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف

المصدر: وزارة الدفاع الروسية