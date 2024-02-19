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الإكوادور تؤكد عدم نيتها تزويد أوكرانيا بالأسلحة بصفتها دولة محايدة

أخبار العالم

الإكوادور تؤكد عدم نيتها تزويد أوكرانيا بالأسلحة بصفتها دولة محايدة
AP
صورة تعبيرية - جنود أوكرانيون يطلقون النار باتجاه مواقع روسية باستخدام مدفع هاوتزر أمريكي M777
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قالت وزيرة خارجية الإكوادور غابرييلا سومرفيلد اليوم الاثنين إن بلادها لن تزود أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.

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وأضافت سومرفيلد خلال اجتماع للجنة البرلمانية: "أعطى الرئيس دانيال نوبوا تعليمات واضحة بعدم إرسال معدات عسكرية إلى دولة متورطة في نزاع مسلح دولي".

وأكدت أن بلادها تدعم وتؤيد الحلول السلمية للصراعات، عوضا عن تأجيج الأزمات.

وصرح السفير الروسي فلاديمير سبرينشان في وقت سابق بأن الإكوادور ألغت قرار إرسال المعدات العسكرية الروسية إلى الولايات المتحدة.

وأضاف سبرينشان أن نوبوا، أكد أنه بالنظر إلى وضع الإكوادور المحايد وعضويتها في الأمم المتحدة، فإنها لا تستطيع تحمل الانجرار إلى صراعات.

وقال الدبلوماسي الروسي إن "الإكوادور ترفض إرسال أسلحة وذخيرة إلى المناطق الساخنة، وتسعى لحل النزاعات سلميا من خلال الوسائل الدبلوماسية".

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وكان دانييل نوبوا قد صرح في وقت سابق بأن بلاده ستنقل معدات روسية وأوكرانية قديمة إلى الولايات المتحدة، رغم موقف موسكو، وكان الأمر يتعلق باستبدال الأسلحة القديمة بأسلحة جديدة من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليون دولار.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا هذا القرار بأنه متهور وتم اتخاذه تحت ضغط جدي من الأطراف المعنية.

المصدر: تاس + RT

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