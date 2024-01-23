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الولايات المتحدة ترسل رجال أمن إلى الإكوادور على خلفية الاضطرابات هناك

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الولايات المتحدة ترسل رجال أمن إلى الإكوادور على خلفية الاضطرابات هناك
Sputnik
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل أفرادا من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى الإكوادور لدعم أجهزة الأمن المحلية مع تصاعد الاضطرابات هناك.

وقال البيت الأبيض في بيان: "أعلنت الولايات المتحدة أن مكتب التحقيقات الفدرالي سيزيد موظفيه في الإكوادور لدعم الشرطة الإكوادورية، وسترسل وزارة الداخلية موظفين للمساعدة في تدريب الشرطة المحلية".

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كما أشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة سترسل هذا الأسبوع 20 ألف سترة واقية من الرصاص ومعدات أمنية مهمة إلى الإكوادور بحوالي مليون دولار.

والتقى مستشار الرئيس الأمريكي كريستوفر دود ورئيس القيادة الجنوبية للبنتاغون لورا ريتشاردسون بالرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا يوم أمس الاثنين "لإظهار الدعم الأمريكي للبلاد بعد تصاعد العنف."

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أمريكيون بمسؤولين إكوادوريين كبار آخرين اليوم الثلاثاء، حسب البيان.

 

المصدر: نوفوستي

 

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