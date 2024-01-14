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الأكوادور.. تحرير 41 من رجال الأمن من قبضة عصابات اتخذتهم رهائن داخل السجون

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الأكوادور.. تحرير 41 من رجال الأمن من قبضة عصابات اتخذتهم رهائن داخل السجون
Globallookpress IMAGO/Ariel Ochoa
القوات الأمنية الأكوادورية
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حررت الشرطة والجيش الأكوادوري 24 عنصرا من حرس السجون و17 موظفا إداريا احتجزتهم العصابات في السجون كرهائن خلال أعمال الشغب، وبقي 133 آخرون محتجزون.

وقالت هيئة أمن السجون والمراقبة في بيان: "من خلال الجهود المشتركة للشرطة الوطنية والقوات المسلحة، تم إطلاق سراح 24 عنصرا من هيئة أمن السجون والمراقبة، بالإضافة إلى 17 موظفا إداريا. وحاليا ما زال 133 عنصرا من هيئة أمن السجون والمراقبة وثلاثة موظفين إداريين محتجزين".

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وأكدت الهيئة أن العنف والاشتباكات في السجون ما زال مستمرا. وفي الأيام الأخيرة، تم إجلاء الحراس من سجن غواياس بعد "حوادث"، وكانت هناك محاولة هروب ومحاولة جديدة لأخذ رهائن. وفي سجن "إل أورو" وقعت حادثة اشتباكات بين السجناء والشرطة والجيش، وتواصل قوات الأمن حاليا عملياتها المكثفة في سجون البلاد.

وأعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا في وقت سابق فرض حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

المصدر: نوفوستي

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