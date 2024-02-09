مسؤول أمريكي: الإكوادور تدرس قرار نقل أسلحة روسية إلى كييف عبر واشنطن

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي كيفن سوليفان إن مسألة إرسال الإكوادور أسلحة روسية إلى واشنطن ونقلها لأوكرانيا لا تزال قيد النظر من قبل سلطات الإكوادور.

وقال سوليفان لقناة "Teleamazonas" التلفزيونية المحلية تعليقا على الاتفاق بين الإكوادور والولايات المتحدة بشأن تبادل المعدات العسكرية: "هذا اتفاق لنقل المعدات إلى الحكومة الأوكرانية.. هذه قرارات حكومة الإكوادور، وما زالت قيد النظر".

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وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة سعيدة للغاية بتقديم الإكوادور المساعدة لكييف.

ونددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتسليم الإكوادور أسلحتها الروسية للولايات المتحدة، وقالت إن هذه الخطوة متهورة واتخذت تحت ضغط خارجي شديد.

في وقت سابق، قال الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا إن بلاده لن ترفض نقل أسلحة روسية قديمة لديها إلى الولايات المتحدة رغم معارضة روسيا.

وأشار إلى أنه حتى نهاية يناير ستبدل حكومة الإكوادور الأسلحة الروسية القديمة لديها بأخرى جديدة من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي