بعثة حفظ السلام الأممية تعلن انسحابها النهائي من الكونغو قبل نهاية العام

أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو (مونوسكو) السبت، أنها ستسحب قواتها من الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بحلول نهاية عام 2024.

,ساعدت بعثة الأمم المتحدة الكونغو في القتال ضد المتمردين لأكثر من عقدين قبل أن تطلب منها الحكومة الكونغولية المغادرة.

وقالت بينتو كيتا، رئيسة البعثة، إن انسحاب القوة البالغ قوامها 15 ألف جندي سيجري على ثلاث مراحل، حيث سيغادر في المرحلة الأولى ما لا يقل عن 2000 من أفراد الأمن من إقليم جنوب كيفو بحلول نهاية أبريل. وستغادر كذلك القوات المتمركزة في إقليمي شمال كيفو وإيتوري.

وقالت كيتا في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الكونغولية كينشاسا: بعد 25 عاما من الوجود، ستغادر بعثة منظمة الأمم المتحدة جمهورية الكونغو الديمقراطية نهائيا في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2024".

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وقال وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا إن الأمم المتحدة والمسؤولين الكونغوليين عملوا معا لوضع خطة من أجل "انسحاب تدريجي ومسؤول ومشرّف ومثالي لبعثة الأمم المتحدة.

وأضاف لوتوندولا تم تحديد إجراءات النقل التدريجي للمهام من بعثة منظمة الأمم المتحدة إلى الحكومة الكونغولية.

وصلت قوة (مونوسكو) إلى الكونغو في عام 2010، لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ودعم الحكومة الكونغولية في إطار الجهود لتحقيق الاستقرار وتوطيد السلام في البلد.

المصدر: أ.ب