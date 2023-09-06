فرار عنصر في الجيش البريطاني متهم بقضايا مرتبطة بالإرهاب من سجن لندن

أعلنت شرطة لندن فرار عنصر في الجيش البريطاني من سجنه جنوب العاصمة صباح الأربعاء، متهم بقضايا مرتبطة بالإرهاب وبانتهاك قانون الأسرار الرسمية.

وتعتقد الشرطة أن دانيال عابد خليفة، البالغ من العمر21 عاما، قد فر من سجن واندسوورث، في جنوب لندن قرابة الساعة 7:50 (06:50 ت غ).

وأوضحت الشرطة أن "خليفة متهم بأنه حاول في أغسطس 2021، الحصول على معلومات يحتمل أن تفيد شخصا يرتكب عملا إرهابيا أو يحضر له". ومتهم أيضا بـ"وضع غرض ما بقصد دفع شخص آخر على الاعتقاد بأن هذا الغرض يحتمل أن ينفجر" في قاعدة سلاح الجو الملكي في الثاني من يناير 2023.

وقد مثل المتهم أمام محكمة بلندن في 28 يناير الماضي، كما وضع في الحبس الاحتياطي على خلفية حادثين وقعا في قاعدة سلاح الجو الملكي في ستافورد، قرب ثكنات الجيش حيث كان يقيم.

ورجحت شرطة لندن أن يكون خليفة لا يزال في منطقة لندن، لكنها لم تستبعد احتمال أن يكون قد خرج من العاصمة البريطانية. وأوصت في بيان عامة الناس "بعدم الاقتراب منه وبالاتصال بها في حال رؤيته".

وصرح رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك مورفي: "لا معلومات لدينا تشير إلى أن خليفة يشكل تهديدا لعامة الشعب، ولا سبب لدينا يدفعنا للاعتقاد بذلك".

إقرأ المزيد

المصدر: أ ف ب